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Andriola (Ag.Entrate Puglia): “Usciamo dagli uffici per stare accanto alle imprese”

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(Adnkronos) – “Il progetto è un uscire dagli uffici, uscire dalle nostre case e andare nelle aziende, per stare accanto alle aziende”. Così Michele Andriola, direttore regionale dell’Agenzia delle Entrate della Puglia, intervenendo alla prima tappa del roadshow promosso insieme all’Inps nella sede del Gruppo Casillo a Corato.  

“Adesso è la fase più centrata sulle imprese e con le imprese il discorso si basa su un modello nuovo, innovativo, di certezza preventiva, fiducia reciproca e collaborazione”, ha spiegato Andriola. Il direttore regionale ha illustrato il ruolo dell’Agenzia delle Entrate nel percorso avviato con l’Inps, sottolineando l’importanza di un rapporto più diretto con il sistema produttivo e di una maggiore conoscenza degli strumenti a disposizione di aziende e contribuenti.  

“L’Inps è un’istituzione molto importante al pari dell’Agenzia delle Entrate nella vita quotidiana degli adempimenti amministrativi di tutte le aziende”, ha aggiunto Andriola.  

Il percorso proseguirà anche con il coinvolgimento delle università, previsto da settembre, per fornire ai giovani informazioni sugli aspetti fiscali e contributivi legati al mondo del lavoro. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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