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Mondiali, Egitto accusa: “Coppa truccata, vincerà l’Argentina”

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – I Mondiali 2026 sono truccati e saranno vinti dall’Argentina, parola dell’Egitto. Oggi, martedì 7 luglio, la Nazionale africana è stato battuto dall’Albiceleste agli ottavi di finale della rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada, al termine di una partita folle in cui la squadra di Scaloni è riuscita a chiudere sul 3-2 dopo essere stata sotto 0-2. 

Al termine della partita però a tenere banco sono alcune decisioni arbitrali che l’Egitto considera ingiuste. L’attaccante africano, autore del secondo gol, ha parlato al termine della gara gridando al complotto: “Non è giusto, l’arbitro non è stato giusto. Ha rubato lo sforzo di un’intera nazione dall’inizio”, ha detto Ziko a caldo.  

“Il campionato è truccato per l’Argentina, complimenti a loro che hanno già vinto il Mondiale: è tutto pianificato”, ha concluso, accusando così Fifa e Albiceleste. Una tesi confermata anche dal ct dell’Egitto, Hossam Hassan: “Non guarderò più partite dei Mondiali”, ha detto l’allenatore, “questa è la mia piccola forma di protesta. Hanno rubato il nostro duro lavoro e lo ha visto tutto il mondo”.  

“Vogliono che siano presenti i campioni del mondo, vogliono che ci sia Messi”, ha continuato il ct, “è una questione di marketing. Avremmo voluto dare una gioia ai nostri tifosi, ma il calcio non è solo una questione di campo. E’ anche marketing, non ci sono solo aspetti tecnici. Ci sono stati errori”. 

 

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