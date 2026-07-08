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Wimbledon, il programma di oggi: da Paolini a Cobolli, tutti i match e dove vederli

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(Adnkronos) – Decima giornata di match a Wimbledon 2026. Oggi, mercoledì 8 luglio, si disputano i quarti di finale della parte basse dei tabelloni. Torna in campo la finalista dell’edizione 2024. La toscana, testa di serie numero 13, aprirà il programma sul campo centrale alle 14.30 contro l’ucraina Marta Kostyuk, numero 12 del tabellone. A seguire tocca a Flavio Cobolli, numero 9 del seeding, che sfiderà la wild-card britannica Arthur Fery. Ecco il programma di giornata, tutti i match e dove vederli in tv e streaming. 

 

Ecco il programma di oggi a Wimbledon: 

Centrale, dalle 14:30 

Paolini-Kostyuk 

Cobolli-Fery 

Campo 1, dalle 14 

Noskova-Mertes 

Fritz-Zverev 

 

Tutte le partite di Wimbledon 2026 sono trasmesse in diretta tv e in esclusiva sui canali SkySport. I match si potranno seguire anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

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