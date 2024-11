Chiara Ferragni, la storia con Giovanni Tronchetti Provera è ufficiale: la foto del bacio

(Adnkronos) – Le voci di una relazione tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera si erano fatte sempre più insistenti negli ultimi giorni, ora la prova che tra i due è nato qualcosa: un bacio fotografato durante la serata di Halloween al Maka Loft di Milano e pubblicato in esclusiva dal Giornale d’Italia. Entrambi vengono da due matrimoni finiti di recente: il figlio dell’impreditore Marco Tronchetti Provera è separato da un anno dalla moglie, dalla quale ha avuto tre figli; mentre è nota la fine del matrimonio nel corso del 2024 tra l’imprenditrice digitale e Fedez, che insieme hanno avuto Leone e Vittoria. “Galeotta sarebbe stata proprio la scuola frequentata dai rispettivi figli”, scrive il Giornale d’Italia. Insieme Ferragni e Tronchetti Provera erano già stati fotografati sul lago di Como, ma gli scatti lasciavano dei dubbi perché non erano mai stati immortalati baci nè effusioni. Stavolta invece, la coppia si è lasciata andare nel corso della festa: la foto li ritrae in un bacio gioioso, con Chiara Ferragni che sorride e tiene la mano sul viso di Tronchetti Provera, mentre si abbracciano. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)