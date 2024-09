‘Chissà chi è’, oggi parte il game show di Amadeus sul Nove

(Adnkronos) – Grande inizio per Amadeus oggi sul Nove. L’ex direttore artistico del Festival di Sanremo debutta domenica 22 settembre nell’access con il game show ‘Chissà chi è’ (Endemo/ Shine Italy). “La domenica è un giorno importante per partire perché è il giorno di Fabio Fazio – osserva Amadeus – ma la domenica è un giorno di festa e desideravo iniziare non di lunedì ma di domenica”. Il game show è basato su ‘Identity’, format americano di grande successo in cui una coppia di concorrenti deve abbinare correttamente le otto identità presenti in pedana alle otto attività proposte sul tabellone, per provare ad aggiudicarsi il montepremi in palio di 200mila euro e indovinare nel gioco finale quale delle otto identità è realmente un familiare del ‘parente misterioso’. Amadeus lo ha già condotto dal 2017 al 2023 in Rai (mentre precedentemente la conduzione era stata affidata a Fabrizio Frizzi) con il nome ‘I soliti ignoti’ ma con il passaggio a Nove, ci tiene a specificarlo, cambia soltanto il titolo, che diventa ‘Chissà chi è’. “Il 22 settembre inizia su Nove ‘Chissà chi è’: un gioco che tutti voi conoscete, cambia solo il titolo – aveva spiegato su Instagram – e che ho condotto per tanti anni: quello in cui dovete indovinare i mestieri e poi capire chi di loro è il parente misterioso”. E anche la pubblicità del programma spinge proprio su questo: “Nuove identità, ma il gioco non cambia!”. “Il gioco non cambia, cambia solo il nome”, ripete Amadeus nello spot per Nove. Il programma andrà in onda tutte le sere alle 20.30 sul canale Nove, a partire da oggi domenica 22 settembre. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)