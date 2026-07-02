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Christine Lagarde non esclude dimissioni anticipate dalla guida della Bce

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Christine Lagarde ha ventilato, in una intervista a Les Echos, la possibilità di lasciare la presidenza della Banca Centrale Europea prima della scadenza del suo mandato prevista per ottobre 2027, per poter “dare voce all’Europa” nella campagna delle elezioni presidenziali francesi. 

La Lagarde, la cui uscita anticipata prima delle elezioni presidenziali era stata ipotizzata 3 mesi fa dal Financial Times, ritiene, nell’intervista pubblicata sul sito web del principale quotidiano economico-finanziario francese, che “il capitano della nave della Bce debba rimanere a bordo”, durante questo “periodo di turbolenza” causato dalla guerra in mediorientale. 

Interrogata su una possibile uscita anticipata qualora la situazione si calmasse, Lagarde ha risposto: “È possibile. Credo che una voce europea debba essere ascoltata nel dibattito presidenziale francese”. E ha aggiunto: “Se questo dibattito dovesse presentare una visione riduttiva del ruolo della Francia in Europa, credo sarebbe necessario spiegare” perché questa porterebbe su un percorso “doloroso per il nostro Paese e i nostri cittadini”. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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