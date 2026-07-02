Strage di Altavilla, ergastolo per la ‘coppia diabolica’ e Barreca

(Adnkronos) – Ergastolo per la ‘coppia diabolica’ accusata di avere ucciso nel febbraio del 2024 Antonella Salamone, 41 anni, e i figli Kevin ed Emmanuel Barreca, di 16 e 5 anni. Stessa condanna al carcere a vita anche per il marito della vittima, Giovanni Barreca. Lo ha deciso la prima sezione della Corte d’assise di Palermo, presiediuta dal giudice Vincenzo Terranova. I due santoni, Sabrina Fina e Massimo Carandente, avrebbero partecipato alla strage.

La Procura di Termini Imerese aveva chiesto l’ergastolo per la coppia e 30 anni per Barreca, che sarebbe affetto da un vizio parziale di mente. Salamone e i figli furono torturati e brutalmente assassinati al termine di riti di “purificazione dal demonio” e di esorcismi nella villetta di Altavilla Milicia (Palermo) in cui abitava la famiglia Barreca. In un altro processo, che si e’ svolto col rito minorile, Miriam Barreca, figlia del principale imputato e della Salamone e sorella degli altri due uccisi, diciassettenne all’epoca dei fatti, è stata assolta in appello perché costretta a commettere la strage; una formula che si adotta appunto nei procedimenti minorili.

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