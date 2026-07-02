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Inchiesta escort, Bastoni non si presenterà domani all’interrogatorio

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(Adnkronos) – Si avvale della facoltà di non rispondere Alessandro Bastoni indagato per prostituzione minorile dalla Procura di Milano. Il difensore di Inter e Nazionale – a quanto apprende l’Adnkronos dal suo legale, Salvatore Scuto – domani non si presenterà all’interrogatorio.  

Oggi, in una caserma della Guardia di Finanza, le audizioni dei calciatori Daniel Maldini e Kevin Bonifazi, convocati come testimoni nell’ambito dell’inchiesta suk giro di festini con escort organizzata dalla società di eventi ‘Ma.De’ di Cinisello Balsamo (Mi). Domani sarà sentito come testimone anche Riccardo Calafiori. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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