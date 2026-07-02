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Fabio Fazio raddoppia, nuova prima serata con ‘Il tavolo di Che Tempo Che Fa’

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(Adnkronos) –
Novità per la prossima stagione televisiva in casa – Warner Bros. Discovery. Partirà, infatti, una nuova prima serata firmata da Fabio Fazio. Lo annuncia in una nota la stessa Warner Bros. Discovery spiegando che “in autunno arriva, ogni mercoledi, ‘Il Tavolo di Che Tempo Che fa’, un nuovo appuntamento fisso che porterà in prima serata le conversazioni informali con gli ospiti, la comicità e l’improvvisazione che hanno reso Il Tavolo uno dei momenti più popolari e iconici della televisione italiana. ‘Il Tavolo di Che tempo che fa’ arriva così in prima serata per valorizzare uno spazio capace di intrattenere e coinvolgere il pubblico, coniugando attualità, intrattenimento e leggerezza”. 

“Eh si… dalla prossima stagione doppio appuntamento! – afferma Fabio Fazio – È un esperimento interessante e gratificante per tutti noi. Ci fa molto piacere invitare al nostro tavolo un nuovo Pubblico il mercoledì in prima serata. Insomma, è tempo di esami e siamo stati promossi. Ringrazio il Nove e tutto il gruppo per questa opportunità”.  

“Siamo particolarmente orgogliosi – sostiene Alessandro Araimo, amministratore Delegato Warner Bros. Discovery Sud Europa – che dalla prossima stagione televisiva avremo sul Nove due prime serate condotte da Fabio Fazio, un talento con il quale abbiamo avviato un percorso editoriale ambizioso e con il quale condividiamo visione strategica, valori e significato di intrattenimento televisivo. Il debutto in prima serata de “Il Tavolo di Che tempo che fa” – un appuntamento che negli anni ha saputo conquistare il pubblico grazie a una formula unica capace di unire attualità, ironia e spontaneità – rappresenta il naturale riconoscimento del valore editoriale del programma e nasce dalla convinzione che i format di qualità meritino spazi sempre più rilevanti all’interno della nostra offerta”. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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