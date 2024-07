Clooney sostiene Harris e ringrazia Biden: “Ha salvato di nuovo la democrazia”

(Adnkronos) – George Clooney sostiene Kamala Harris per la nomination democratica e rende omaggio a Joe Biden, che nei giorni scorsi aveva sollecitato pubblicamente a ritirarsi in un editoriale pubblicato sul ‘New York Times’. In una dichiarazione inviata alla Cnn, l’attore scrive: “Il presidente Biden ha dimostrato cosa sia la vera leadership. Sta salvando la democrazia ancora una volta. Siamo tutti entusiasti di fare tutto il possibile per sostenere la vicepresidente Harris nella sua storica missione”. Un altro importante ‘punto’ a favore di Harris è inoltre arrivato da Beyoncé che, sebbene non abbia appoggiato ancora ufficialmente la candidatura della vicepresidente, ha concesso l’utilizzo della canzone ‘Freedom’ ieri durante la prima visita ufficiale di Harris al quartier generale della sua campagna. Secondo quanto ha rivelato in esclusiva alla Cnn una fonte della campagna elettorale, il team di Harris ha ottenuto l’approvazione dai rappresentanti della popstar per usare la canzone durante tutta la campagna presidenziale dell’attuale vicepresidente degli Stati Uniti. Beyoncé, che è una popstar nota per mantenere sempre rigide linee guida sulla concessione della propria musica, ha dato rapidamente il suo consenso alla campagna di Harris quando hanno chiesto il permesso di utilizzare ‘Freedom’ lunedì, solo poche ore prima che lei uscisse sul palco con la canzone, ha aggiunto la fonte. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)