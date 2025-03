‘Co-intelligenze in azione’, al via learning forum 2025

(Adnkronos) – La trasformazione del mondo del lavoro passa attraverso l’integrazione tra competenze umane e intelligenza artificiale. Questo sarà il tema centrale di ‘Co-intelligenze in azione’, il learning forum 2025, l’evento di riferimento in Italia dedicato all’evoluzione della formazione e del benessere nelle organizzazioni. L’appuntamento, in programma il 25 marzo 2025 a Milano presso la sede di Assolombarda, offrirà a professionisti, aziende e istituzioni un’occasione di confronto su come il continuous learning possa favorire la crescita delle persone e la sostenibilità delle imprese. Attraverso talk show, business matching, benchmarking group e workshop, il forum analizzerà le nuove frontiere della formazione e il ruolo strategico dell’apprendimento nell’era della trasformazione digitale. Il talk show di apertura ‘Learning & future’, in programma dalle 09:15 alle 10:45, aprirà la giornata sul tema ‘Co-intelligenze in azione: formazione continua per il futuro delle organizzazioni’. Un dibattito che esplorerà come la sinergia tra intelligenza umana e artificiale possa ridefinire la formazione continua, valorizzando le competenze tecniche, emotive e sociali per costruire una cultura aziendale orientata alla crescita e alla responsabilità condivisa. A moderare l’incontro sarà Federico Luperi, news intelligence director di Volocom. Interverranno Oliviero Bernardi, hr director di Zurich Italia – Zurich insurance group, Laura Finocchiaro, head of people and culture di Primark, Aldo Forte, head of people & organization Italy di Enel, Sara Lupi, head of human resources, southern Europe di Beiersdorf, Domenico Santoro, human resources director di Air Liquide e Patrizia Tomasicchio, hr, communication & sustainability director di Pandora. Il Learning forum 2025 è realizzato grazie al contributo di numerosi partner che supportano attivamente la diffusione della cultura della formazione e dell’innovazione nelle organizzazioni. Tra gli official partner figurano Howay e Teleskill. In qualità di content partner partecipano Awair, Innovation Colors, Piazza Copernico. Il forum vede inoltre la collaborazione dei Forum Partner Busuu, Imprenditori che cambiano, Risorse advisory e Welldone Italia, del Communication partner Twenix e dei support partner sono Challenge network, Talent Garden e Zeranta Edutainment. —lavorowebinfo@adnkronos.com (Web Info)