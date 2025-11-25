11.9 C
Firenze
martedì 25 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Colpo al Louvre, altri quattro fermi per il furto dei gioielli della corona francese

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Altre quattro persone sono state fermate oggi, martedì 25 novembre, dalla Procura di Parigi per il clamoroso colpo al Louvre del 19 ottobre scorso quando una banda ha trafugato i gioielli della Corona francese beffando tutti i sistemi di sicurezza e mettendo a segno un furto talmente semplice e plateale da aver scioccato la Francia.  

I fermati sono due uomini di 38 e 39 anni e due donne di 31 e 40, tutti originari della regione della capitale francese, ha annunciato la procuratrice capo di Parigi, Laure Beccau.  

Per il furto erano già state arrestate nelle scorse settimane altre tre persone con precedenti, grazie al dna rilevato all’interno della cesta dell’elevatore utilizzato dai ladri per raggiungere la finestra, rompere il vetro e introdursi nel museo. 

Resta invece ancora il più totale mistero sulla fine degli otto gioielli di inestimabile valore storico trafugati che, se venduti come semplici preziosi, potrebbero fruttare sul mercato fino a 88 milioni di euro.  

 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
11.9 ° C
13.4 °
10.5 °
73 %
3.1kmh
20 %
Mar
12 °
Mer
9 °
Gio
9 °
Ven
9 °
Sab
11 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1595)ultimora (1495)sport (51)demografica (49)attualità (31)Regione Toscana (22)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati