Comunicazione, Jannarelli (Next Group): “Migliore evento e agenzia dell’anno, grande soddisfazione”

venerdì 21 Novembre 2025
(Adnkronos) – “Questa sera abbiamo vinto il Grand Prix del Best Event Awards e, per il secondo anno consecutivo, siamo la migliore agenzia dell’anno, con il premio per il miglior evento dell’anno. È una grandissima soddisfazione, dedicata alle nostre risorse e ai nostri talenti”. Così Marco Jannarelli, presidente di Next Group, intervenendo alla serata dedicata alla XXII Edizione del Bea Italia, a conclusione della Live Communication Week, all’Auditorium Parco della Musica di Roma. “Un ringraziamento va al cliente Ferrari: l’evento di Amalfi è stato particolarmente emozionante, perché abbiamo dovuto creare una location su un molo con i suoi frangiflutti”.  

Jannarelli ha ricordato i quarant’anni in arrivo per Next e il ruolo delle nuove generazioni “nel passaggio generazionale che porterà altri successi”. Ha annunciato inoltre l’apertura del primo ufficio all’estero a Riad e “a breve anche a Città del Messico”, per “esportare creatività e know-how internazionale”. 

economia

