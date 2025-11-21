10.3 C
Comunicazione, Onorato: “Eventi aziende contribuiscono a ricchezza di Roma”

(Adnkronos) – “Quello che abbiamo fatto, portando per tre anni consecutivi questo appuntamento a Roma, ha garantito alla nostra città che le più grandi aziende che organizzano grandi eventi, insieme alle aziende a livello mondiale, venissero qui per capire quanto abbiamo deciso di investire su appuntamenti che — dai concerti alla musica, dal corporate ai congressi — contribuiscono a creare ricchezza a Roma”. Così Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, intervenendo alla serata dedicata alla XXII Edizione del Bea Italia, a conclusione della Live Communication Week, all’Auditorium Parco della Musica di Roma. “I grandi eventi concertistici, della moda, dell’arte e dello sport hanno trasformato la permanenza media dei turisti, che per la prima volta nella storia è passata da 2,3 giorni a 4 giorni. L’immagine di Roma è tornata a essere competitiva e soprattutto contemporanea”. 

economia

