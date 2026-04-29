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Concertone 1 maggio a Roma, a condurre saraanno Spollon, Arisa e BigMama

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – L’attore Pierpaolo Spollon e le cantanti Arisa e BigMama sono il trio di conduzione del Concertone del Primo Maggio 2026. La loro presenza sul palco di Piazza San Giovanni è stata ufficializzata dall’arrivo dei tre artisti alla conferenza stampa dell’evento in corso in Rai.  

I Pinguini Tattici Nucleari hanno cpmpletato la lineup dell’edizione 2026 del Concertone nella Capitale. 

Questo l’elenco degli altri cantanti già annunciati (in ordine alfabetico): Angelica Bove, Bambole di Pezza, Birthh, Casadilego, Chiello, Delia, Ditonellapiaga Dolcenera, Dutch Nazari, Eddie Brock, Emma Nolde, Ermal Meta, Frah Quintale, Francamente, Francesca Michielin, Fulminacci, Geolier, I Ministri, Irama, La Niña, Lea Gavino, Levante, Liftiba, Maria aAntonietta e Colombre, Mobrici, Niccolò Fabi, Nico Arezzo, Okgiorgio, Paolo Belli, Primogenito, Riccardo Cocciante, Rkomi, Rob, Rocco Hunt, Roshelle, Santamarea, Sayf, Senza Cri, Serena Brancale, Sissi. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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