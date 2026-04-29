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Mondiali, nuove regole per i cartellini: l’annuncio della Fifa

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(Adnkronos) – Cambiano le regole del calcio per i prossimi Mondiali in Canada, Messico e Stati Uniti. In linea con il nuovo format a 48 squadre (con un turno a eliminazione diretta in più), il Consiglio della Fifa ha confermato una modifica al regolamento relativamente ai cartellini. La motivazione alla base della decisione? Semplice. Con più partite nel torneo, il massimo organismo del calcio ha cercato di limitare il rischio di squalifiche per somma di ammonizioni dei giocatori. Una sorta di tutela per i calciatori, ma anche per lo show, per evitare il ‘pericolo’ di non vedere in campo i campioni nelle partite più importanti. Insomma, una scelta strategica con un obiettivo preciso. 

 

Ma come funzionerà dunque adesso? Intanto, ogni ammonizione ricevuta durante i gironi verrà eliminata prima dei sedicesimi di finale. Stessa cosa dopo i quarti di finale, per far sì che nessuno debba saltare la finale del Mondiale per un giallo in semifinale (a meno che non ci sia espulsione diretta). 

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