Mourinho, ‘consiglio’ all’Italia: “Nazionale? Andrei con Malagò e Allegri”

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José Mourinho non ha dubbi: “Roma è stato il posto più bello della mia carriera”. Il tecnico portoghese, che in Italia ha allenato l’Inter e la Roma, si è raccontato in un’intervista al quotidiano Il Giornale, ripercorrendo il suo passato: “Non ho mai sentito un ambiente così incredibile intorno a una squadra di calcio. Quando abbiamo vinto la Conference, la festa è stata pazzesca. Nemmeno nei trionfi che ho avuto in Champions ho visto delle scene così”.

Lo Special One, arrivato a Milano per la presentazione dello spot pubblicitario di Prima Assicurazioni, ha detto poi la sua sul momento del calcio italiano: “Qualcuno mi ha chiesto se allenerei la vostra Nazionale: la mia risposta è che non avete bisogno di un allenatore straniero. Avete Allegri, Conte e ne potrei citare altri. Molte persone si chiedono come il Portogallo, che ha 10 milioni di abitanti, riesca ad andare ai Mondiali e ad avere tanti giocatori così bravi che finiscono nelle migliori squadre in Europa. Venite a vedere come vengono organizzati i tornei giovanili, quali sono le condizioni dentro quelle squadre. Basta questo per capire. E, magari, copiare”. Parlando poi a Sportmediaset, ha aggiunto un paio di endorsement: “Quello di Malagò è un nome forte, a me piacerebbe tanto perché penso che con l’esperienza che ha può cambiare qualcosa. Io andrei con M&M, Malagò e Max Allegri”.

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