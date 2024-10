Conti spiati, Valeria Marini: “Non ho nulla da nascondere ma do ragione a Meloni”

(Adnkronos) – Anche Valeria Marini è tra gli spiati dall’ex bancario di Intesa Sanpaolo che per circa due anni ha controllato di nascosto i conti correnti di diversi politici e vip. Ma l’ex regina del ‘Bagaglino’ all’Adnkronos afferma di essere assolutamente serena ma ‘”sicuramente infastidita”. “Io non ho niente da nascondere – sottolinea Marini – pago le tasse regolarmente e ho un fratello che è un super commercialista, perciò sono assolutamente tranquilla”. “Certo è che dà molto fastidio sapere di essere passata allo scanner, come ha detto giustamente la nostra premier – continua l’attrice – è assurdo che possano succedere queste cose, ha ragione Al Bano quando dice che bisognerebbe prendere tutti i soldi e metterli sotto le mattonelle”, conclude scherzando l’attrice. (di Alisa Toaff) —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)