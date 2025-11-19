11.6 C
Firenze
mercoledì 19 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Coppa Davis, oggi Italia-Austria – Il match in diretta

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Dopo le Atp Finals, ecco la Coppa Davis. L’Italia scende in campo nelle Final Eight di Bologna e oggi, mercoledì 19 novembre, sfida l’Austria nei quarti di finale del torneo tennistico per nazionali, a cui gli azzurri arrivano da bicampioni in carica dopo i successi del 2023 e 2024. Si inizia alle 16. 

Dove vedere Italia-Austria in Coppa Davis? Il match sarà trasmesso in diretta televisiva, in esclusiva e in chiaro, sui canali SuperTennis, mentre in streaming saranno disponibili sul sito web di SuperTennis e sulla piattaforma di SuperTenniX 

Chi vince affronta in semifinale il Belgio venerdì 21 novembre. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
11.6 ° C
12.3 °
11 °
67 %
1kmh
75 %
Mer
11 °
Gio
14 °
Ven
11 °
Sab
7 °
Dom
9 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1642)ultimora (1544)sport (54)demografica (44)attualità (32)campionato (19)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati