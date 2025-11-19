Coppa Davis, oggi Italia-Austria – Il match in diretta

(Adnkronos) – Dopo le Atp Finals, ecco la Coppa Davis. L’Italia scende in campo nelle Final Eight di Bologna e oggi, mercoledì 19 novembre, sfida l’Austria nei quarti di finale del torneo tennistico per nazionali, a cui gli azzurri arrivano da bicampioni in carica dopo i successi del 2023 e 2024. Si inizia alle 16.

Dove vedere Italia-Austria in Coppa Davis? Il match sarà trasmesso in diretta televisiva, in esclusiva e in chiaro, sui canali SuperTennis, mentre in streaming saranno disponibili sul sito web di SuperTennis e sulla piattaforma di SuperTenniX

Chi vince affronta in semifinale il Belgio venerdì 21 novembre.

—

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)