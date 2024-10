Da Charlie Puth ai Backstreet Boys, il cordoglio per la morte di Liam Payne

(Adnkronos) – Sono tantissimi i ricordi e i messaggi d’amore condivisi per Liam Payne, 31enne ex componente della boyband degli One Direction, morto dopo essere caduto dal terzo piano di un albergo di Buenos Aires: dai migliaia di fan che raccontano sui social quale impatto Payne (insieme agli altri componenti della band, Louis Tomlinson, Zayn Malik, Niall Horan e Harry Styles) abbia avuto sulle loro vite ai colleghi e gli amici che hanno conosciuto e amato il cantante. Autore di hit come ‘We Don’t Talk Anymore’ e ‘Attention’, Charlie Puth ha solo un paio d’anni più di Liam Payne e nel 2017 aveva collaborato con lui al brano ‘Bedroom floor’. “Sono sotto shock al momento. Liam è stato sempre così gentile con me. È stato uno dei primi grandi artisti con cui ho lavorato. Non posso credere che non ci sia più”, ha scritto il cantautore statunitense su Instagram, condividendo foto e video che lo ritraggono insieme all’ex One Direction. “Questa notizia è devastante e sono senza parole”, ha scritto Olly Murs, cantautore britannico che partecipò a X Factor l’anno prima di Payne. “Ogni volta che ci vedevamo ci facevamo una bella risata. A volte gli incontri erano corti e dolci, ma quando accadevano parlavamo soprattutto di quanto fastidiosamente belli fossero i suoi capelli, del nostro amore per Becks, dei giorni a X Factor e del tour che abbiamo condiviso”. “Liam – ha continuato Olly Murs – condivideva le mie stesse passioni e i miei stessi sogni quindi vedere la sua vita finire così prematuramente è dura. Sono veramente devastato per la sua famiglia e ovviamente per suo figlio Bear che perde il papà”. “Mi ricordo di lui quando a 14 anni ci lasciò a bocca aperta cantando Sinatra alle audizioni di ‘X Factor’. Era sempre gioioso, aveva tempo per tutti ed era gentile, grato e sempre umile”. Con queste parole il presentatore Dermot O’Leary ricorda Liam Payne, dal momento che condusse ‘X Factor’ nell’anno in cui il cantante si presentò per la prima volta come solista al talent show, esibendosi in ‘Fly Me to the Moon’. Era il 2008, Payne venne scartato e ci riprovò due anni dopo: proprio sul palco di X-Factor nel 2010 nacquero gli One Direction. “Ti ho parlato solo due giorni fa, amico mio. Mi mancherai tantissimo”, sono le parole del cantante statunitense Ty Dolla $ign. Il disk jokey Zedd ha condiviso su Instagram molti scatti insieme a Payne, mentre su X ha scritto: “Riposa in pace Liam, non posso credere che sia vero, mi si spezza il cuore”. Poi qualche ora dopo una riflessione: “Non sappiamo mai cosa le persone stanno passando. viviamo in tempi dove essere maleducato, cattivo e divisivo è normale, talvolta persino applaudito. Non deve essere così. Dovremmo fare del nostro meglio per essere gentili, attenti e di supporto”. A unirsi al cordoglio anche E.L. James, l’autrice della saga letteraria ‘Cinquanta sfumature di grigio’ che conobbe Liam Payne perché il cantante collaborò con Rita Ora alla colonna sonora del terzo e ultimo film del franchise cinematografico ispirato ai libri di James. E ancora i Backstreet Boys, che sulla loro pagina Instagram ufficiale hanno scritto: “Le parole non possono esprimere le emozioni che noi tutti sentiamo in questo momento e ci sembra che il resto del mondo si trovi sulla stessa barca. Il nostro cuore è vicino a quello della famiglia di Liam, dei suoi amici e dei fan degli One Direction in tutto il mondo. Riposa in pace, fratello”. Nessun messaggio da parte degli altri membri della band che stanno vivendo il lutto lontano dai social. A ‘postare’ però è stata la mamma di Harry Styles: Anne Twist ha condiviso sui social un cuore spezzato, scrivendo: “Solo un ragazzo”. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)