De Rossi e il Tapiro d’Oro: “Grazie ai Friedkin. Io alla Lazio? Non me lo chiederanno”

Tapiro d’Oro per Daniele De Rossi. L’inviato di Striscia la notizia Valerio Staffelli ha assegnato il ‘premio’, il secondo della carriera, all’ex allenatore della Roma proprio per l’esonero rimediato, dopo sole quattro giornate dall’inizio del campionato, dalla panchina giallorossa: “I giocatori erano gli stessi anche a gennaio 2024, quando mi hanno chiamato… In ogni caso, ringrazierò per sempre la proprietà americana che mi ha permesso di allenare la mia squadra del cuore”. Una battuta anche sulla stagione, fin qui negativa, vissuta dalla Roma: “E dai il Tapiro a me? Sono fuori da mesi, non credo di essere il destinatario giusto”. In arrivo per la squadra di Ranieri c’è il derby contro la Lazio, in programma domenica 5 gennaio, e De Rossi, sulla possibilità di allenare un giorno proprio i biancocelesti, ha vestito i panni del tifoso romanista: “Non me lo chiederanno, stanno andando alla grande. Per questo mi sa che quest’anno di corni me ne servono due”. Il servizio completo sarà trasmesso questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35). —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)