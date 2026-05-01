15.2 C
Firenze
venerdì 1 Maggio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Delia cambia il testo di Bella Ciao al Concertone: “Così è più attuale”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Corriere Toscano
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “È stata una mia scelta”. Così Delia, intercettata dai cronisti nel backstage del concertone, spiega la decisione di modificare il testo di “Bella Ciao” durante la sua esibizione sul palco del Primo Maggio a Roma, sostituendo la parola “partigiano” con “essere umano”. 

“Io penso che fare questo cambio non sia non prendere una posizione, bensì allargare un po’”, spiega l’artista siciliana. “Dato tutto ciò che sta succedendo in questi giorni, purtroppo la guerra, la parola ‘essere umano’ fa capire che non è una cosa che riguarda soltanto il passato e la Resistenza in Italia, ma qualcosa che purtroppo succede ancora oggi. E quindi per me è prendere una posizione nell’allargare questo messaggio al mondo”, conclude. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
15.2 ° C
16.2 °
14.3 °
25 %
3.6kmh
0 %
Ven
15 °
Sab
25 °
Dom
24 °
Lun
22 °
Mar
18 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2032)ultimora (1003)ImmediaPress (292)Video Adnkronos (260)lavoro (76)Tecnologia (75)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati