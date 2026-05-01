Incendio sul monte Faeta contenuto per il 70 per cento: bruciati 710 ettari di bosco

SAN GIULIANO TERME – A seguito degli ulteriori rilievi effettuati dai tecnici antincendi boschivi di Regione Toscana nell’area interessata dall’incendio sul Monte Faeta, la stima della superficie percorsa dal fuoco è stata aggiornata a circa 710 ettari. Il perimetro del rogo risulta attualmente contenuto per circa il 70 per cento, con l’obiettivo di arrivare a contenerlo interamente nel corso della nottata e nella giornata di domani.

La precedente valutazione di circa 800 ettari era stata elaborata come stima speditiva operativa, funzionale al rapido dislocamento delle squadre sul territorio nelle fasi più critiche dell’emergenza. Il dato è stato ora ricalcolato e adeguato sulla base delle superfici effettivamente percorse dal fuoco.

Particolare attenzione è rivolta alle numerose aree interne al perimetro già interessato dal fuoco che risultano non bruciate o solo parzialmente percorse: si tratta di zone che possono riattivarsi con fronti anche intensi, generando nuove colonne di fumo e possibili salti di fuoco all’esterno del perimetro.

Anche per il resto della giornata gli analisti della Regione, che seguono costantemente l’evoluzione delle condizioni meteoclimatiche a supporto della strategia sul campo, prevedono venti moderati (15–20 km/h) da nord-est, con possibili raffiche fino a 40 chilometri all’ora. Persistono condizioni di turbolenza, in particolare nell’area pisana, che a tratti non hanno consentito ai mezzi aerei, sia nazionali sia regionali, di operare con continuità, rendendo necessarie modifiche alle strategie da parte dei Direttori delle operazioni Aib specializzati in incendi complessi.

Per la giornata di domani (2 maggio) è previsto un cambio di vento con rotazione a nord-ovest che, se confermato, potrebbe determinare nuove criticità. Le condizioni meteo, insieme ai livelli di umidità attesi, potrebbero infatti favorire ulteriori fenomeni di spotting.

Il sistema regionale antincendi boschivi sta operando incessantemente da giorni con centinaia di uomini e donne del Coordinamento volontariato toscano, con squadre di operai forestali di Comuni e Unioni di Comuni, con tecnici e direttori delle operazioni di Regione Toscana e degli enti locali che coordinano sia le operazioni terrestri sia i numerosi mezzi aerei intervenuti sul posto.

Sempre presenti da giorni anche le squadre dei Gruppi addetti all’uso del fuoco, composte da operatori altamente specializzati.

Dal primo pomeriggio ulteriori squadre di operatori Aib sono impegnate nelle attività di spegnimento di altri due incendi boschivi che si sono sviluppati sul territorio pisano di Peccioli e su quello lucchese, nel comune di Massarosa.