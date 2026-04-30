19.1 C
Firenze
venerdì 1 Maggio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Investe con lo scooter due anziane a piedi: una è gravissima

L'incidente ieri sera (29 aprile) a Cascina: coinvolta una 80enne, trasportata incosciente a Cisanello e una 79enne

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Foto Adn Kronos
Meno di 1 ' di lettura

CASCINA – Grave incidente stradale nella serata di ieri (29 aprile) lungo la via Tosco-Romagnola nel comune di Cascina. Intorno alle 19,30 all’altezza del civico 544, uno scooter ha investito due donne di circa 80 anni che stavano attraversando la carreggiata sulle strisce pedonali.

L’impatto è stato violento e ha richiesto l’immediato intervento dei soccorsi del 118. Ad avere la peggio è stata una delle due donne, di cui non sono ancora stati resi noti i dati anagrafici, trasportata d’urgenza in codice rosso all’ospedale Cisanello dalla medicalizzata di Cascina. La paziente, che ha riportato un grave politrauma e un trauma cranico, è giunta al pronto soccorso in stato di incoscienza.

L’altra vittima del sinistro, una donna di 79 anni, è stata soccorsa dall’ambulanza della Misericordia di Cascina e trasferita sempre a Cisanello in codice giallo. Nonostante il politrauma riportato, la donna è rimasta cosciente durante tutte le operazioni di soccorso.

Sul luogo dell’investimento sono intervenuti i carabinieri per effettuare i rilievi tecnici necessari e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, stabilendo eventuali responsabilità a carico del conducente dello scooter.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
19.1 ° C
19.8 °
17.7 °
33 %
8.9kmh
0 %
Ven
20 °
Sab
25 °
Dom
24 °
Lun
21 °
Mar
17 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2017)ultimora (995)ImmediaPress (292)Video Adnkronos (253)lavoro (76)Tecnologia (75)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati