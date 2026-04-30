Investe con lo scooter due anziane a piedi: una è gravissima

CASCINA – Grave incidente stradale nella serata di ieri (29 aprile) lungo la via Tosco-Romagnola nel comune di Cascina. Intorno alle 19,30 all’altezza del civico 544, uno scooter ha investito due donne di circa 80 anni che stavano attraversando la carreggiata sulle strisce pedonali.

L’impatto è stato violento e ha richiesto l’immediato intervento dei soccorsi del 118. Ad avere la peggio è stata una delle due donne, di cui non sono ancora stati resi noti i dati anagrafici, trasportata d’urgenza in codice rosso all’ospedale Cisanello dalla medicalizzata di Cascina. La paziente, che ha riportato un grave politrauma e un trauma cranico, è giunta al pronto soccorso in stato di incoscienza.

L’altra vittima del sinistro, una donna di 79 anni, è stata soccorsa dall’ambulanza della Misericordia di Cascina e trasferita sempre a Cisanello in codice giallo. Nonostante il politrauma riportato, la donna è rimasta cosciente durante tutte le operazioni di soccorso.

Sul luogo dell’investimento sono intervenuti i carabinieri per effettuare i rilievi tecnici necessari e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, stabilendo eventuali responsabilità a carico del conducente dello scooter.