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Delitto di via Poma, analisi sul Dna di sette persone mai indagate prima

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(Adnkronos) – Svolta nelle indagini sul delitto di via Poma. A quanto scrive ‘Repubblica’, la procura di Roma avrebbe disposto l’analisi sul Dna di sette persone mai indagate per l’omicidio, ancora irrisolto, di Simonetta Cesaroni, massacrata con 29 coltellate il 7 agosto 1990 negli uffici di un elegante palazzo nel cuore della capitale, a Prati.  

Nell’ambito dell’inchiesta, per ora a carico di ignoti, il 4 giugno scorso la procura, scrive il quotidiano, ha disposto un “accertamento tecnico irripetibile” affidato ai Ris dei carabinieri sul dna di cinque uomini e due donne. “Cinque professionisti, di cui uno di altissimo livello, e due persone molto vicine a chi lavorava negli uffici di via Poma – scrive Repubblica – I loro profili genetici vengono ora comparati con quelli estratti dai reperti sequestrati nel 1990, nella speranza che anche una traccia infinitesimale possa restituire un nome rimasto nascosto per 36 anni”. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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