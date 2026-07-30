36 C
Firenze
giovedì 30 Luglio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Ranucci, Rai ha chiesto alla Procura di poter attivare audit interno

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Sulla vicenda di Sigfrido Ranucci, la Rai ha chiesto alla Procura della Repubblica di Roma di poter attivare l’audit interno ed è in attesa di una risposta. E’ quanto è emerso, secondo quanto apprende l’Adnkronos, durante l’informativa che oggi l’ad Rai, Giampaolo Rossi, ha portato in Cda sul caso del conduttore di ‘Report’.  

La Rai ha già attivato la Commissione Stabile per il Codice Etico che “sta svolgendo le attività istruttorie di propria competenza in piena autonomia”, con l’obiettivo – si legge nella nota diffusa alla fine della riunione del cda – di “accertare con rigore ogni elemento utile ad evitare che questa vicenda possa impattare negativamente nella fiducia dei cittadini nel Servizio Pubblico”. Ma per l’attivazione dell’audit è necessario un parere della Procura, per evitare che l’indagine interna possa interferire con l’inchiesta giudiziaria.  

politica

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
36 ° C
36.8 °
35.3 °
39 %
3.1kmh
7 %
Gio
36 °
Ven
39 °
Sab
38 °
Dom
40 °
Lun
39 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1585)ultimora (1009)Video Adnkronos (273)Tecnologia (82)sport (66)salute (55)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati