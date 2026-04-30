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Derby Roma-Lazio, Simonelli: ” Ipotesi 12.30, non in contemporanea con finale tennis”

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Corriere Toscano
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(Adnkronos) – “Il derby Roma-Lazio? Ovviamente cercheremo di farlo per evitare le sovrapposizioni con la finale degli Internazionali. Se andiamo per esclusione: giocarlo di sera non è possibile, il pomeriggio nemmeno perché c’è la finale del tennis, resta allora la domenica alle 12.30 e credo sarà quello l’orario che sceglieremo”. Cosi il presidente della Lega Serie A, Ezio Maria Simonelli, a margine della presentazione del progetto Road To Zero della Coppa Italia, in merito alla possibile sovrapposizione di Roma-Lazio di campionato in concomitanza con la finale maschile degli Internazionali.  

“Lo slittamento al giorno dopo di direi di no, il derby merita la domenica. C’è poi anche il tema della contemporaneità in quanto sarà la penultima giornata”, ha concluso Simonelli. 

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