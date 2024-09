E’ morta Paola Marella, architetto e conduttrice di Real Time. Aveva 61 anni

(Adnkronos) – E’ morta a soli 61 anni Paola Marella. Architetto e celebre volto della tv, era malata di tumore. Conduttrice di Real Time, è stata il volto di ‘Cerco casa disperatamente’ e ‘Vendo casa disperatamente’. “Cara Paola, sei stata uno dei volti più amati di Real Time. Non ti dimenticheremo mai!” scrive la rete televisiva su Instagram. Nata nel 1963 a Milano, laureata in Architettura, aveva mosso il primi passi nel mondo della televisione nel 2009, fino a diventare simbolo di numerosi programmi di punta. “Ci hai lasciato troppo presto, ora arreda il Paradiso”, “non puoi farci questo brutto scherzo, speravo in una fake news”, “non dimenticherò mai i suoi modi raffinatissimi e il suo sguardo gentile”, scrivono i fan sui social, tanto che ‘Ciao Paola’ è diventato tendenza su X. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)