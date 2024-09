(Adnkronos) – La Roma è in lutto per la morte di Ernesto Alicicco, storico medico sociale del club giallorosso dal 1978 al 2001, morto all’età di 89 anni. A dare la triste notizia lo stesso club capitolino su X: “L’ASRoma piange la scomparsa di Ernesto Alicicco. Tra il 1978 e il 2001 ha curato i nostri campioni, resterà nel nostro cuore per sempre”. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)