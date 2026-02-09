E’ morto Giancarlo Dettori, grande interprete di teatro

(Adnkronos) – Giancarlo Dettori, uno degli attori più celebri del teatro italiano, noto anche per le sue interpretazioni in televisione e al cinema, oltre che per la lunga collaborazione con il Piccolo Teatro di Milano, è morto a Milano all’età di 93 anni. I funerali, riporta l’Adnkronos, si terranno mercoledì 11 febbraio alle ore 14.45, nella chiesa di San Giorgio al Palazzo in piazza San Giorgio a Milano.

Nato a Cagliari il 5 aprile 1932, Dettori si diplomò all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio D’Amico” di Roma nel 1956, iniziando poco dopo una carriera teatrale di grande rilievo. Dal 1957 e per oltre quattro decenni fu protagonista di numerosissime produzioni del Piccolo Teatro di Milano, sotto la direzione di Giorgio Strehler e Paolo Grassi, interpretando classici come Coriolano di William Shakespeare, Arlecchino servitore di due padroni di Carlo Goldoni e L’opera da tre soldi di Bertolt Brecht.

Attore sensibile e attento ai soprassalti dell’anima, come è stato spesso definito dalla critica, Dettori portò in scena con intensità ruoli complessi anche per il Teatro Stabile di Genova e di Trieste, collaborando con registi del calibro di Lamberto Puggelli e Luca Ronconi. Tra i suoi successi teatrali figurano Il diavolo non può salvare il mondo di Alberto Moravia (1992), Il campiello di Goldoni (1993-1994) e Gli ultimi tre giorni di Fernando Pessoa (1996), dove fu anche regista insieme a Strehler e Puggelli.

Oltre al teatro, Dettori ha lasciato un segno anche in radio e televisione. Nel 1975 partecipò a “Le interviste impossibili”, mentre nello stesso anno condusse il programma radiofonico “Voi ed io”, seguito in anni successivi dal varietà “Via Asiago Tenda”. Sul piccolo schermo fu protagonista di numerose fiction, tra cui la serie “Casa Cecilia” insieme a Delia Scala, e condusse quiz e varietà come “Giallo sera” e “Insieme, facendo finta di niente”.

La sua carriera cinematografica comprende titoli come “Una storia milanese” Eriprando Visconti (1962), “L’affittacamere” di Mariano Laurenti (1976), “La pretora” di Lucio Fulci (1976), “Maledetto il giorno che t’ho incontrato”” di Carlo Verdone (1992), “Quattro bravi ragazzi” di Claudio Camarca (1993), “Storie di seduzione” di Antonio Maria Magro (1994), “Gli sdraiati” di Francesca Archibugi (2017). Giancarlo Dettori era stato sposato con l’attrice teatrale Franca Nuti (1929-2024). (di Paolo Martini)

