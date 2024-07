E’ morto Publio Fiori, l’ex parlamentare aveva 86 anni

(Adnkronos) – E’ morto nella notte, all’età di 86 anni, l’ex parlamentare Publio Fiori. L’annuncio è stato fatto in Aula della Camera dal presidente di turno dell’assemblea, Fabio Rampelli. Su Facebook il ricordo del presidente del Senato, Ignazio La Russa: “È deceduto Publio Fiori, già deputato, vicepresidente della Camera e ministro dei Trasporti e della Navigazione. Uomo al servizio delle Istituzioni e politico vero, capace di dialogare con chi la pensasse diversamente da lui e contraddistinto dalla passione. Ai familiari il più sentito cordoglio, mio personale e del Senato della Repubblica”. “Apprendo con dispiacere della scomparsa di Publio Fiori – dichiara il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri – Parlamentare in numerose legislature, uomo di territorio, protagonista della battaglia politica in tanti contesti, esponente di governo, fu tra i protagonisti della indimenticabile nascita di Alleanza Nazionale. A lungo esponente di primo piano della Democrazia Cristiana, capì le ragioni del bipolarismo e fu tra i fautori più convinti della nascita di un centrodestra alternativo alla sinistra. Diede un contributo decisivo alla nascita del nuovo soggetto politico di cui è stato a lungo esponente di primo piano e Ministro del primo governo Berlusconi. Legato anche al territorio è stato protagonista anche della vicenda politica di Roma e del Lazio, con una capacità di ascolto degli elettori e dei cittadini che l’ha sempre contraddistinto. Protagonista di battaglie per l’equità a tutela dei pensionati e impegnato in tante iniziative di grande rilevanza sociale. Lo ricordo con commozione e con affetto. Esprimo la vicinanza del gruppo al Senato di Forza Italia ai suoi familiari”. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)