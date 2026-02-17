7.5 C
E’ morto Vincenzo D’Agostino, paroliere per D’Alessio e autore di ‘Rossetto e caffè’

Ultima ora
(Adnkronos) – Lutto nel mondo della musica napoletana. E’ morto il paroliere Vincenzo D’Agostino, noto per aver scritto i testi di molti dei successi di Gigi D’Alessio, tra cui ‘Non dirgli mai’ e ‘Mon amour’. Lo apprende l’Adnkronos da fonti vicine all’artista. D’Agostino, che aveva 64 anni, era malato da tempo. Nella sua carriera non c’è stato solo il lungo sodalizio con Gigi D’Alessio. D’Agostino è stato infatti autore per molti altri artisti della scena napoletana ma non solo: da Mario Merola a Nino D’Angelo, da Gigi Finizio ad Annalisa Minetti. Una delle ultime hit che portano la sua firma è il brano ‘Rossetto e caffè’, scritto per e con Sal Da Vinci, che l’ha portata al successo. 

spettacoli

