Edilizia, Pinho (Eucentre): “Con Ai l’antisismico sarà intelligente”

(Adnkronos) – “Oggi i progettisti strutturali hanno a disposizione dispositivi antisismici sviluppati negli ultimi anni, che garantiscono un livello di protezione molto elevato contro le sollecitazioni dei terremoti. Quello che ancora manca è la possibilità di ottimizzare ulteriormente queste soluzioni. In questo senso, l’intelligenza artificiale ci darà un contributo decisivo: in futuro vedremo edifici intelligenti, in grado di ‘ragionare’ e individuare autonomamente la strategia più efficace per proteggersi dall’azione sismica”.

Lo ha detto Rui Pinho, presidente fondazione Eucentre, in occasione di Made expo 2025, il più autorevole appuntamento italiano dedicato al mondo dell’edilizia e dell’architettura, a Fiera Milano dal 19 al 22 novembre 2025.

Un incontro che Pinho, professore presso il dipartimento di Ingegneria civile e Architettura dell’Università di Pavia, definisce “uno strumento fondamentale, soprattutto per chi, come me, si occupa di rischio sismico. Queste manifestazioni – conclude – offrono infatti l’opportunità di presentare, individuare ed esplorare nuove soluzioni tecniche e tecnologiche capaci di proteggere strutture e infrastrutture dai terremoti”.

economia

