Elezioni Giappone, premier Takaichi stravince: “Difenderemo con fermezza il Paese”

REDAZIONE
(Adnkronos) – Il partito della premier Sanae Takaichi ha trionfato alle elezioni anticipate in Giappone. “Nessuno verrà in aiuto di un Paese che non ha la determinazione di difendersi con le sue mani. Proteggeremo con fermezza la pace e l’indipendenza del nostro Paese, il nostro territorio, le nostre acque territoriali, lo spazio aereo e le vite e la sicurezza dei nostri cittadini”, ha detto in conferenza stampa Sanae Takaichi, conservatrice convinta, considerata un falco. 

“E’ l’inizio di una responsabilità grande, molto grande per rendere il Giappone più forte e più prospero”, ha scandito all’indomani della vittoria. “Pensiamo che la popolazione abbia dato dimostrazione di comprensione ed empatia di fronte alle nostre richieste sull’urgenza di un cambiamento importante di politica”, ha affermato la premier. 

Sanae Takaichi ha anche detto il Giappone “è aperto” al dialogo con la Cina, dopo le parole di novembre su Taiwan che avevano innescato uno scontro diplomatico tra Tokyo e Pechino. “Abbiamo già avuto scambi di opinioni. Proseguiranno – ha affermato – Li affronteremo con calma e in modo appropriato”.  

