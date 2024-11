Elezioni Usa, la partita negli swing states: testa a testa Trump-Harris in Georgia e Nord Carolina

(Adnkronos) –

E' testa a testa tra Donald Trump e Kamala Harris in Georgia e Nord Carolina, due dei sette swing states decisivi per la corsa alla Casa Bianca nelle elezioni americane 2024. Mentre in Pennsylvania, altro stato in bilico, con il 5% delle schede scrutinate, sarebbe in testa Harris. Georgia e Nord Carolina eleggono entrambi 16 grandi elettori, mentre la Pennsylvania ne vale 19. Gli 'swing states', ovvero gli Stati in bilico che non hanno una prevalenza predeterminata tra elettori Repubblicani e Democratici sono Pennsylvania, Georgia, North Carolina, Michigan, Arizona, Wisconsin e Nevada. Ciascuno di questi Stati peserà sul risultato finale delle elezioni determinando di fatto chi sarà il prossimo presidente degli Stati Uniti. Secondo il sistema elettorale Usa infatti, non è la quantità dei voti complessivi a pesare sull'esito finale del voto ma il numero di grandi elettori assegnato a ogni Stato federale (in tutto sino 538). Ma la partita si gioca nel complesso sull'assegnazione di 270 voti sufficienti per conquistare la Casa Bianca.