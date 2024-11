Emergenza freddo, i clochard di Roma: “Meglio libertà in strada che rifugi a ore”

(Adnkronos) – “I ripari per la notte? Li conosco ma non ci vado. Non mi fanno portare con me la mia roba, dove la lascio?”. Non tutti i senzatetto della capitale scelgono di usufruire delle strutture messe a disposizione dalle organizzazioni di volontariato, nonostante il freddo delle ore notturne. Alcuni infatti sono restii ad abbandonare la strada, e i loro beni, in cambio spesso di una notte al caldo. Coperte, sacchi a pelo, i più fortunati hanno anche dei cuscini, qualcuno addirittura una tenda. Beni preziosi per chi non ha altro che l’asfalto, che si fanno bastare e difendono allo stremo. A Piazza Vittorio una donna che ha appena recuperato dai cassonetti diversi vestiti, fa spallucce: “Io una casa ce l’ho, non ho bisogno di parlare del piano freddo”, risponde con una punta di orgoglio. Esquilino, stazione Termini, San Lorenzo e Vaticano sono i principali punti di ritrovo per gli homeless capitolini: lungo via della Conciliazione e sotto il riparo offerto dal colonnato di San Pietro, anche in pieno giorno sono tante le persone che trovano rifugio con le loro cose. Molti di loro sanno della possibilità di trovare un riparo per la notte: “Io ci ho provato diverse volte, spesso ci sono stato, facevamo a turni con un altro così facevamo la guardia alle nostre cose. Ma certe volte non c’è posto per tutti”. Un’altro però ci dice che “i posti ci stanno pure, chi sta in strada vuole starci”. Secondo i dati Istat aggiornati al 2022, solo a Roma i senza fissa dimora sarebbero 23.420, 96mila quelli in tutta Italia. Alcuni di loro sanno della possibilità di trovare riparo per una notte o più nelle strutture cittadine e delle varie associazioni che cercano di fornire loro un pasto caldo e un posto dove dormire; ma la necessità di dover abbandonare i loro pochi averi, e il rischio di non ritrovarli è, per molti, troppo alto. Molti sono anche i senzatetto che di questi rifugi non sanno nulla: “Piano freddo? Non so niente né mi interessa. Preferisco restare libera”, dice una donna che vive per le strade di Trastevere. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)