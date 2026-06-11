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Energia, Iacono (Engie Italia): “Con rinnovabili e contratti di lungo periodo imprese più competitive”

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – “La partnership tra Engie e Heineken è un esempio molto concreto di come supportiamo la transizione energetica dei nostri clienti industriali con soluzioni che riescono a coniugare sostenibilità e competitività”. Lo afferma Monica Iacono, Ceo di Engie Italia, a margine dell’avvio del nuovo impianto fotovoltaico realizzato nel birrificio Ichnusa di Assemini. 

 

“Attraverso la combinazione di impianti di energia rinnovabile realizzati direttamente nei siti produttivi delle aziende e strumenti contrattuali di fornitura di lungo periodo, possiamo garantire non solo energia pulita, ma anche una maggiore stabilità dei prezzi nel tempo, raggiungendo anche importanti risparmi”. 

 

La manager evidenzia quindi la volontà del gruppo di estendere questo modello ad altre realtà produttive italiane. 

 

“È un modello che stiamo replicando con numerose aziende su tutto il territorio nazionale e abbiamo l’obiettivo di raggiungere 200 megawatt di capacità installata, entro il 2030”. 

 

Infine, Iacono si sofferma sui benefici che iniziative di questo tipo possono generare per il sistema industriale. 

 

“Il valore di progetti come quello realizzato per il birrificio Ichnusa è proprio questo: accelerare la decarbonizzazione, rafforzare la resilienza energetica delle imprese e, allo stesso tempo, migliorare l’efficienza, riducendo i costi operativi”. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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