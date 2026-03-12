Enrica Bonaccorti, il ricordo di Magalli: “Per lei ero figlio che non ha mai avuto”

(Adnkronos) –

“Era prima di tutto una vera amica”. Così Giancarlo Magalli ha ricordato Enrica Bonaccorti, scomparsa oggi all’età di 76 anni. Il conduttore ospite oggi a La volta buona ha ripercorso il legame professionale e personale che li univa, nato nel 1985 grazie al quiz televisivo ‘Pronto, chi gioca?’. Bonaccorti, ha ricordato Magalli, lo considerava come “il figlio che non ho mai avuto”.

Magalli ha parlato della malattia della conduttrice: “Tutti sapevamo che stava male. E sapevamo, soprattutto, che stava combattendo contro un cancro davvero bastardo, lo sapeva anche lei ma non ha mai mollato”.

L’ultima apparizione di Bonaccorti risale al 12 febbraio, proprio a La volta buona. In quell’occasione era stata celebrata la sua lunga carriera, mettendo per un momento da parte la malattia: “Vederla qui, allegra, vivace, sorridente ci ha aperto il cuore a una speranza. Una speranza che si è spenta questa mattina”, ha aggiunto Magalli spiegando che per partecipare alla trasmissione Bonaccorti si era fatta aiutare dai medici: “Lei non voleva farsi vedere come una malata oncologica. Simbolo di una grande professionista”.

Il ricordo di amici e colleghi ha commosso Caterina Balivo che più volte si è interrotta nel discorso per asciugare le lacrime e riprendere fiato.

