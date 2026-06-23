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Escalation di afa sull’Italia, oggi 16 città in massima allerta caldo

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Escalation di afa sull’Italia. L’ultimo bollettino delle ondate di calore del ministero della Salute mostra per questa settimana un crescendo di città in rosso: il livello di rischio 3- il massimo – interessa oggi, mercoledì 24 giugno, ben 16 capoluoghi dei 27 monitorati dal sistema di sorveglianza. Domani, giovedì 25, le città in rosso saliranno quindi a quota 17. 

 

Il caldo torrido continua a colpire soprattutto al Centro-Nord: oggi i capoluoghi bollino rosso sono Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona, Viterbo e Latina. Domani all’elenco si aggiungerà anche Bari. Da Nord a Sud, nessun bollino verde.  

L’allerta massima che sta investendo l’Italia è indice di “condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive, e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche”. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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