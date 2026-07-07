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Etna, aeroporto Catania ancora chiuso: stop voli fino alle 14

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Prosegue anche oggi martedì 7 luglio l’interruzione delle attività di volo all’aeroporto di Catania a causa dell’eruzione dell’Etna. Ne dà notizia la Sac, società di gestione dello scalo spiegando che lo stop dei voli in arrivo e il blocco integrale delle partenze proseguirà sino alle 14 di oggi. Regolarmente attivo, invece, l’aeroporto di Comiso. Sac raccomanda ai passeggeri, prima di recarsi in aeroporto di “verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree”. 

Lo stop era già attivo dalla serata di domenica per i voli in arrivo, e il blocco integrale alle partenze era stato in un primo momento prorogato fino alle 10 di stamattina.  

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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