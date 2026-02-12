13.5 C
Evasione fiscale, nuova indagine su Amazon: perquisizioni nella sede di Milano

REDAZIONE
(Adnkronos) – Perquisizioni nella sede milanese di Amazon da parte della Guardia di finanza di Monza che, su delega della Procura di Milano, sta indagando su una presunta evasione fiscale del colosso americano.  

Si tratta di una nuova inchiesta – per ora senza indagati – che riguarda un aspetto in particolare, ossia capire se Amazon abbia operato attraverso una struttura permanente non dichiarata sul territorio italiano nel periodo compreso tra il 2019 e il 2024.  

Le acquisizioni, come anticipato da Reuters, riguardano anche le abitazioni di sette manager della multinazionale dell’e-commerce e agli uffici milanesi della società di consulenza e revisione contabile Kpmg. Se fosse dimostrata la presenza stabile in Italia, il colosso dovrebbe versare cifre ingenti al fisco italiano.  

