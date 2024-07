Fatture false, genitori di Renzi condannati in primo grado a 3 anni e 2 mesi

(Adnkronos) – Il Tribunale di Firenze ha condannato a tre anni, due mesi e 15 giorni di reclusione Tiziano Renzi e Laura Bovoli, genitori dell’ex premier Matteo Renzi, per false fatture nel processo di primo grado per il fallimento delle cooperative Marmodiv, Delivery e Europe Service. Marito e moglie sono stati assolti, invece, dall’accusa principale di bancarotta. La loro figlia Matilde, sorella di Matteo, è stata assolta dall’accusa di false fatture perché il fatto non sussiste e per la particolare tenuità del fatto. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)