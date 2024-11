Fedez, ecco ‘Pulp Podcast’ con Mr. Marra: lunedì 25 novembre prima puntata

(Adnkronos) –

Fedez lancia il nuovo podcast con Mr. Marra, si parte lunedì 25 novembre con la prima puntata online. Archiviata l’esperienza con ‘Muschio Selvaggio’, il rapper svela il nuovo format intitolato ‘Pulp Podcast’. Il lancio sui social è accompagnato da un trailer, con una sigla rap dello stesso Fedez. La puntata d’esordio sarà disponibile su YouTube dalle 14 di lunedì 25 novembre. Ogni puntata avrà uno o più ospiti che si confronteranno con i due conduttori. Il nuovo podcast nasce dopo che, non senza polemiche e strascichi legali, il rapper ha dovuto abbandonare ‘Muschio Selvaggio’ all’ex socio Luis Sal. ‘Pulp Podcast’ è un progetto totalmente nuovo per Fedez. Ma non sarà da solo, accanto al rapper ci sarà Mr. Marra, con il quale aveva iniziato una collaborazione poco prima del distacco da Muschio Selvaggio, avvenuto a causa di alcune divergenze professionali con lo youtuber Luis Sal. Fedez, quale settimana fa, avevo mostrato i primi dettagli del nuovo studio: aveva spoilerato il logo e aveva mostrato sui social alcuni oggetti presenti tra cui una piccola cornice che al suo interno contiene una foto di Marco Travaglio quando fu ospite nel suo vecchio podcast, Muschio Selvaggio. Stessa cornice che viene ripresa nel trailer pubblicato sul suo profilo Instagram. Prima della sigla, Fedez ha lanciato una frecciata a Muschio Selvaggio: un uomo pulisce lo studio di registrazione quando nota un barattolo che al suo interno contiene del muschio verde andato a male, lo prende, lo annusa e lo getta via. Segnale che ricorda l’addio definitivo al progetto precedente, ‘Muschio Selvaggio’. Frecciatina che non è passata inosservata: “Il muschio andato a male è il Dissing più bello mai fatto nella storia”, ha commentato un utente. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)