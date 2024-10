Femminicidio nel barese, uomo uccide a mani nude la moglie dopo averle dato fuoco

(Adnkronos) – Ennesimo femminicidio oggi nel barese, dove un uomo ha ucciso a mani nude la moglie dopo aver tentato di darle fuoco. E’ accaduto nelle campagne di Gravina in Puglia verso l’1.40 di ieri mattina. L’accusa per il 65enne Giuseppe Lacarpia è di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione. La vittima Angela Turturo, aveva 60 anni. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo ha appiccato il fuoco all’automobile in cui si trovava la moglie, ma dopo che quest’ultima, nonostante le ustioni, è riuscita a uscire dall’abitacolo, l’ha immobilizzata e uccisa a mani nude schiacciandola con il suo peso di oltre 100 chilogrammi. Il 65enne è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto emesso dalla procura della repubblica di Bari da agenti della Squadra Mobile della Questura del capoluogo pugliese e del locale commissariato di polizia. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)