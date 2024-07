Ferrara, incendio in fabbrica plastica: almeno due operai feriti

(Adnkronos) – Esplosione in una fabbrica di plastica a Migliarino, frazione di Fiscaglia (Ferrara). La deflagrazione ha provocato un incendio. Due operai sono rimasti feriti: sono stati trasportati in ospedale. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco che stanno cercando di spegnare le fiamme. “Sentito il comando provinciale dei Vvff di Ferrara, si consiglia alla popolazione di Ostellato di restare all’interno delle proprie abitazioni con i vetri e le tapparelle chiuse fino allo spegnimento totale dell’incendio. Le attività dei cre all’aperto sono state sospese e i bambini si trovano all’interno delle strutture. Prestate la massima attenzione”, scrive in un post su Faacebook Elena Rossi, sindaca di Ostellato. La fabbrica si trova accanto al supermercato Carrefour di Ponte Scalabrina, nel Comune di Fiscaglia. I vigili del fuoco sono riusciti a salvare dalle fiamme un’abitazione vicina. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)