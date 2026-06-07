Formula 1, oggi Gp Montecarlo: orario, griglia di partenza e dove vederlo (anche in chiaro)

(Adnkronos) – Torna la Formula 1 con il Gran Premio di Montecarlo. Oggi, domenica 7 giugno, il Circus fa tappa nel Principato di Monaco per il sesto appuntamento della stagione. Si riparte dal successo in Canada di Andrea Kimi Antonelli, sempre più leader della classifica piloti con 131 punti (+ 43 sul primo inseguitore Russell): il pilota italiano partirà per la quarta volta dalla pole position. Ecco orario, griglia di partenza e dove vedere il Gp di Montecarlo in tv e streaming.
Ecco la griglia di partenza del Gp di Montecarlo, con i tempi fatti segnare dai piloti in qualifica:
1 Antonelli – 1:12.051
2 Verstappen – 1:12.094
3 Hamilton – 1:12.279
4 Leclerc – 1:12.351
5 Hadjar – 1:12.434
6 Russell – 1:12.445
7 Piastri – 1:12.624
8 Norris – 1:12.765
9 Gasly – 1:13.226
10 Lawson – 1:13.412
11 Albon – 1:13.787
12 Sainz – 1:13.815
13 Hülkenberg – 1:13.902
14 Colapinto – 1:13.995
15 Lindblad – 1:14.248
16 Bortoleto – s.t.
17 Ocon – 1:14.722
18 Pérez – 1:14.747
19 Bearman – 1:14.814
20 Bottas – 1:15.283
21 Alonso – 1:15.349
22 Stroll – 1:16.061
Il Gran Premio di Montecarlo inizierà alle 15 e verrà trasmesso in diretta da Sky su Sky Sport F1 (canale 207) e in streaming su Sky Go e Now. La gara di oggi sarà visibile anche in chiaro su Tv8 (ma in differita, alle 18:30).
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