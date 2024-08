Francia, spari contro auto rapper: un morto e un ferito grave

(Adnkronos) – Un uomo è morto e un altro è rimasto gravemente ferito da colpi d’arma da fuoco sparati da un’auto che si è data alla fuga a La Grande-Motte, in Francia. L’auto contro la quale quattro uomini hanno sparato era quella del rapper marsigliese Sch che aveva appena terminato un concerto nella discoteca La Dune club a La Grande-Motte. Lo ha reso noto l’emittente Bfmtv citando fonti informate sulle indagini della gendarmeria di Montpellier. La Grande-Motte è la città dove sabato un algerino di 33 anni ha cercato di dare fuoco alla sinagoga locale. Nella sparatoria, l’uomo seduto sul lato del passeggero è stato raggiunto due volte al petto ed è morto sul colpo. L’uomo seduto al volante è stato invece ferito, è stato trasportato in ospedale ed è in pericolo di vita. Il quotidiano Midi Libre ha affermato che i due uomini colpiti nell’attacco rientrano nell’entourage del rapper, mentre gli aggressori sono in fuga. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)