Frassinetti: “Governo sostiene Giornata vittime civili, fondamentale coinvolgere giovani”

(Adnkronos) – “Il governo crede nell’importanza di questa Giornata Nazionale che è stata istituita per ricordare le vittime civili di tutte le guerre. Quello attuale è, purtroppo, un periodo dove le guerre sono attuali e quindi è giusto trasmettere anche ai ragazzi la problematica delle vittime civili coinvolte nei conflitti”. Lo ha detto il sottosegretario all’Istruzione, Paola Frassinetti, parlando con i giornalisti a margine dell’evento celebrativo della Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo, che si è svolto oggi nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze. All’iniziativa hanno partecipato i giovani vincitori del concorso scolastico nazionale indetto in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, intitolato “1945: la guerra è finita! Le gravose eredità che guerre e conflitti lasciano alla popolazione civile”, a cui hanno aderito oltre 1.100 studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado da tutta Italia. “Questo concorso, a cui aderiscono sempre più ragazzi, è importante proprio per trasmettere questa conoscenza e questa consapevolezza della problematica”, ha osservato Frassinetti. Coinvolgere le future generazioni, ha aggiunto il sottosegretario all’Istruzione, “è fondamentale: naturalmente nella storia le guerre sono cambiate e soprattutto dalla Prima guerra mondiale in poi le vittime civili sono aumentate e ancora oggi ci sono. E si trovano ancora ordini inesplosi, quindi è una tematica molto attuale purtroppo”. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)