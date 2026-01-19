11.4 C
Firenze
lunedì 19 Gennaio 2026
Gauff, debutto ok agli Australian Open e capelli rossi in ‘omaggio’ a Sinner

REDAZIONE
REDAZIONE
(Adnkronos) –
Jannik Sinner fa notizia agli Australian Open anche se non gioca. A Melbourne, nei primi giorni di match dello Slam australiano, non è passato inosservato il nuovo look di Coco Gauff. La tennista americana, vincitrice dell’ultimo Roland Garros e campionessa degli Us Open 2023, ha deciso di tingersi i capelli di rosso in occasione del debutto vincente all’Australian Open 2026 contro l’uzbeka Rakhimova.  

In conferenza stampa, ha poi giustificato così il cambiamento: “Ho pensato fosse una buona idea visto che c’è un tizio coi capelli rossi nel tour che se la cava piuttosto bene. Jannik ha un bel record di vittorie qui, io invece no”. 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

