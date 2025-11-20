Gaza, nuovi raid Idf: 4 morti. Altolà Usa: “Violenza contro palestinesi in Cisgiordania è terrorismo”

(Adnkronos) – E’ di almeno quattro morti il bilancio di un nuovo raid aereo condotto oggi, giovedì 20 novembre, dalle Idf nel sud della Striscia di Gaza, nell’area di Khan Younis. Lo riferisce la Protezione civile palestinese, spiegando che tre persone sono morte in un raid aereo condotto su una casa nella zona di Bani Suheila a est di Khan Younis.

Una fonte dell’ospedale Nasser ha detto all’emittente al-Jazeera che una quarta persona è stata uccisa da un drone israeliano ad Abasan al-Kabira, a est di Khan Younis.

Intanto l’ambasciatore statunitense in Israele Mike Huckabee è intervenuto sull’ondata di violenze da parte degli estremisti israeliani contro i palestinesi in Cisgiordania definendole “terrorismo”. “Penso che ci sia un’escalation”, ha aggiunto Huckabee in un’intervista a Elizabeth Vargas Reports di NewsNation. “Anche gli israeliani possono fare terrorismo. Ma la maggior parte di queste persone non sono veri e propri coloni che vivono lì… Si tratta di un numero molto esiguo, per lo più giovani, arrabbiati e scontenti. Sono dei delinquenti. Molti di loro non vivono nemmeno in Giudea e Samaria (Cisgiordania, ndr). Arrivano lì per creare scompiglio”.

Huckabee ha osservato che gli attacchi dei coloni sono stati condannati dai leader israeliani e che Gerusalemme si è impegnata a consegnare alla giustizia i responsabili. Negli ultimi giorni si sono verificati alcuni arresti a seguito di ripetuti attacchi che hanno coinvolto oltre 100 estremisti israeliani, ma non è stato presentato alcun atto di accusa e molti dei sospettati sono stati rilasciati.

